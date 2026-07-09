Про це повідомляє інформаційна агенція Reuters.

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Яка ситуація з Саратовським НПЗ?

Після атаки в середу, 8 липня, завод припинив продаж пального на Санкт-Петербурзькій міжнародній товарній біржі. Це вже третє призупинення його роботи через удари дронів після аналогічних атак у березні та травні.

У 2024 році підприємство переробило 5,8 мільйона тонн нафти, що становить близько 2,2% загальних нафтопереробних потужностей Росії.

Зауважимо, українські розвідники повідомляли, що deepstrike-операцію провели бійці ГУР МО спільно з СБС, СБУ, ДПСУ. Кадри роботи показав президент Володимир Зеленський.

Що відомо про інші ураження в Росії?

У ніч на 9 липня в російській Твері пролунали вибухи. Під ударом опинилася нафтобаза "Тверьнефтепродукт", де після атаки спалахнула пожежа.

Цієї ж ночі мешканці Ставропольського краю повідомили про політ безпілотників, а згодом – про серію вибухів. За даними очевидців, після влучання виникла масштабна пожежа на території військового об'єкта. За інформацією осінтерів, йдеться про нафтобазу "Лукойла" в Михайлівському поблизу Ставрополя.

Тим часом у Росії дедалі більше провоєнних блогерів і прихильників війни критикують військове керівництво через неспроможність захистити тилову інфраструктуру. В Інституті вивчення війни зазначають, що вони пояснюють успішність українських далекобійних ударів відсутністю ефективної системи управління ППО та слабкою координацією між федеральною і регіональною владою.