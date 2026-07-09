Таку думку висловив політолог і колишній народний депутат Олександр Черненко.

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Нова логіка війни

За словами експерта, Росія дедалі частіше стикається з наслідками війни, яку сама розв'язала, не лише на суші, а й у морі. Він зауважив, що танкер Blue, який належить до тіньового флоту та вже перебував під санкційними обмеженнями ЄС і низки інших країн, зазнав ще одного – значно відчутнішого – "санкційного" удару від України у вигляді атаки морськими дронами Sea Baby.

СБУ під керівництвом Євгенія Хмари переводить Україну у проактивну позицію. Такі операції формують нову логіку війни. Її формують дрони Служби: наземні, які щоночі долітають до НПЗ, та морські, які б'ють по тіньовому флоту. І ця зв'язка буде і далі наближати український мир,

– наголосив Черненко.

На думку політолога, ця операція СБУ може стати для України ще одним інструментом тиску на економіку Росії. Він зазначає, що після запровадження масштабних західних санкцій саме тіньовий флот перетворився на один із важливих каналів, який допомагає Москві підтримувати надходження до бюджету та пом'якшувати наслідки обмежень. Однак зараз правила гри змінюються.

Тепер для Кремля більше не існує абсолютно безпечних елементів енергетичної інфраструктури. Будь-який сегмент ланцюга від виробництва до експорту, від НПЗ до тіньового флоту, може стати ціллю Служби. Саме так працює стратегія економічного виснаження,

– пояснив Черненко.

Екснардеп додав, що такі операції додають ваги українській позиції у переговорах із партнерами. Адже в міжнародній політиці переконливість держави визначається не лише заявами дипломатів, а й її здатністю реально впливати на перебіг подій на фронті.

Як каже Дональд Трамп, удари по російських НПЗ наближають мир. Що ж, Служба знайшла ще один спосіб його наблизити. Коли Україна демонструє здатність системно впливати на джерела фінансування російської війни, її аргументи стають значно переконливішими,

– наголосив політолог.

Що цьому передувало?

Як повідомлялося, вранці 8 липня український морський безпілотник Sea Baby, який використовує СБУ, уразив танкер Blue зі складу російського тіньового флоту.

Дрон влучив у корму судна, що призвело до серйозних пошкоджень.

Російські сили намагалися перехопити безпілотник за допомогою авіації, однак ця спроба не дала результату.