Про це СБУ повідомила у власних соцмережах.

Що відомо про українську атаку?

Служба безпеки України завдала успішного удару по лінійній виробничо-диспетчерській станції (ЛВДС) "Черкаси" у Республіці Башкортостан. Об'єкт розташований за 1500 кілометрів від державного кордону України. Ціллю спецоперації є зниження воєнно-економічного потенціалу Росії.

Щонайменше 8 БпЛА влучили в об'єкт. Внаслідок удару виникла пожежа в районі резервуарного парку та на виробничих потужностях станції.

СБУ працює по всій території Росії, і для окупанта більше не існує безпечних регіонів навіть у глибокому тилу. Ми послідовно знаходимо та знищуємо інфраструктуру, яка забезпечує армію ворога пальним, логістикою та ресурсами для війни,

– наголосив очільник СБУ Євгеній Хмара.

Він додав, що загарбник змушений платити все вищу ціну за війну проти України після кожного далекобійного удару.

Що відомо про пошкоджений об'єкт?

ЛВДС "Черкаси" є одним із ключових об'єктів системи "Транснефть – Урал". Станція приймає, накопичує, зберігає та перекачує світлі нафтопродукти з Уфимського нафтопереробного вузла до магістральних нафтопродуктопроводів.

Об'єкт щороку транспортує майже 2 мільйони тонн нафтопродуктів. Він має 27 резервуарів загальним об’ємом понад 385 тисяч кубічних метрів.

У СБУ наголошують – удари по таких станціях створють проблеми з логістикою постачання нафтопродуктів у центральних і східних регіонах країни-агресорки. Атаки на подібні об'єкти також негативно впливають на систему транспортування пального, яка забезпечує потреби російського ВПК.