Про це повідомили в Exilenova+.

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Що відомо про вибухи у Нижньокамську?

Мер Нижньокамську Радмир Бєляєв о 04:47 повідомив про загрозу БпЛА у регіоні. О 06:44 масована атака БпЛА на місто продовжилася, а місцева влада закликала мешканців "вжити заходів безпеки".

Згодом місцеві почали жалітися на потужні вибухи. Внаслідок атаки пожежу зафіксували на території Нижньокамського НПЗ.

Пожежа на заводі у Нижньокамську: дивіться відео

Монітори повідомили, що, ймовірно, був атакований Нижньокамський нафтопереробний завод (ТАНЕКО) – один із найбільших сучасних нафтопереробних комплексів Росії.

На ньому окупанти виготовляють автомобільні бензини екологічного класу Євро-5, дизельне паливо Євро-5, авіаційний гас, скраплені вуглеводневі гази, базові мастила та інші нафтопродукти.

Задимлення зафіксували над НПЗ / Фото Exilenova+