Мовиться про авіабазу у Борисоглібську Воронезької області та, ймовірно, НПЗ у Саратові. 24 Канал зібрав, яка є інформація на цей момент.

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Що відомо про атаку на Борисоглібськ у Росії?

У російській Воронезькій області вночі 8 липня пролунали потужні вибухи. Як виявили осінтери, зокрема Astra, подія сталася на військовому аеродромі. Внаслідок повітряного удару спалахнула масштабна пожежа.

Наразі точної інформації про уражений об'єкт немає. Відомо, що на цьому летовищі базуються російські винищувачі Су-34, Су-35, Су-30СМ та інша військова техніка.



Наслідки атаки БпЛА на Борисоглібськ / Фото очевидців

Місцеві діляться у мережі кадрами пожежі: дивіться відео очевидців

Яка є інформація про повітряний удар по Саратову?

Приблизно у той самий час, як і у Воронезькій області, вибухи прогриміли у Саратові. Як пишуть моніторингові спільноти, зокрема Supernova, повітряна атака відбулася на місцевий нафтопереробний завод, раніше відомий як "Крекінг".

Місцеві жителі показують у мережі пожежу на підприємстві. Зауважимо, попередній потужний удар по тутешніх місцях відбувся 31 травня.

Удар по Саратову також призвів до пожежі: дивіться відео очевидців



У Саратові, найімовірніше, уражено НПЗ / Фото очевидців

Додамо, що географія повітряних ударів по території Росії у 2026 році стрімко розширюється. Зокрема, нещодавно відбулася масована атака дронів на Москву, куди летіло понад 430 безпілотників, а також було зафіксовано пожежу на нафтопереробному заводі в Омську та першу повітряну тривогу в Новосибірській області за 4000 кілометрів від кордону з Україною.