Об этом сообщили в Exilenova+.

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Что известно о взрывах в Нижнекамске?

Мэр Нижнекамска Радмир Беляев в 04:47 сообщил об угрозе БПЛА в регионе. В 06:44 массированная атака БПЛА на город продолжилась, а местные власти призвали жителей "принять меры безопасности".

Впоследствии местные жители начали жаловаться на мощные взрывы. В результате атаки пожар был зафиксирован на территории Нижнекамского НПЗ.

Пожар на заводе в Нижнекамске: смотрите видео

Наблюдатели сообщили, что, вероятно, подвергся атаке Нижнекамский нефтеперерабатывающий завод (ТАНЕКО) – один из крупнейших современных нефтеперерабатывающих комплексов России.

На нем оккупанты производят автомобильные бензины экологического класса Евро-5, дизельное топливо Евро-5, авиационный керосин, сжиженные углеводородные газы, базовые масла и другие нефтепродукты.

Задымление зафиксировали над НПЗ / Фото Exilenova+