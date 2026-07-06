Об этом сообщили в Exilenova+. Там же были показаны кадры последствий ударов.

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Что известно об ударе по Омскому НПЗ?

Местные жители поделились кадрами с дронов, летевших возле Омска. Впоследствии стало известно о попаданиях в районе местного НПЗ.

По предварительным данным, по предприятию было как минимум два попадания.