Про це сказав президент України під час спілкування з журналістами.

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Що сказав Зеленський про виробництво ракет до Patriot в Україні?

Володимир Зеленський зазначив, що найближчими днями України отримає пакет від Сполучених Штатів Америки, зокрема із ракетами до ЗРК Patriot. Окрім того, президент мав окремі домовленості з європейськими лідерами.

"Там ще поки що дат немає, але будуть додаткові PAC-3", – запевнив глава держави.

Стосовно виробництва ракет до Patriot в Україні та чи розв'язано це питання остаточно, то Зеленський зауважив, що він та президент Дональд Трамп дійшли до позитивного рішення у політичній площині.

Тепер дуже важливо, щоб наші технічні групи, всі наші представники різних міністерств, представники виконавчої влади, щоб вони зараз без пауз почали над цим працювати. Щоб ми отримали ліцензії дуже швидко, як можна швидше, і почали виробництво в Україні,

– резюмував український лідер.

Нагадаємо, раніше міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що виробництво ракет PAC-3 в Україні може розпочатися вже за кілька тижнів. При цьому очільник польського Міноборони наголосив, що Варшава готова негайно обслуговувати та проводити подальше виробництво цього озброєння.