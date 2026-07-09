Про це пише PAP.

До теми Авіаексперт вказав на нюанси ліцензії на виготовлення Patriot, яку має отримати Україна

Що кажуть у Міноборони Польщі про виробництво ракет до Patriot в Україні?

У Анкарі на полях саміту НАТО Польща підписала угоду зі Сполученими Штатами, Німеччиною, Нідерландами та Швецією про створення в Європі центру обслуговування ракет PAC-3 для систем Patriot.

Окрім того, 8 липня Дональд Трамп оголосив про ліцензію на виробництво ракет до Patriot в Україні під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.

На запитання про роль Польщі в оголошеному виробництві в Україні, міністр оборони відповів, що наразі передача обладнання Києву без участі Варшави не здійснюється.

"Наша країна входить до переліку чотирьох держав НАТО – окрім Польщі, це Німеччина, Швеція та Нідерланди – яким в Анкарі надано статус країни, до якої можуть бути передані технології, пов'язані з виробництвом та обслуговуванням ракет Patriot. Польща є однією з країн, визначених Сполученими Штатами для цього виробництва та обслуговування, тому ми будемо співпрацювати з Україною і тут", – додав Владислав Косіняк-Камиш.

На запитання, коли може розпочатися виробництво ракет в Україні, польський міністр оцінив, що це займе кілька тижнів.

Це непросто, враховуючи, що тільки Сполучені Штати виробляють ракети Patriot у масштабах, яких навіть недостатньо для їхнього власного захисту, тому це потрібно зробити дуже швидко. Ми налаштовані рішуче. Польща готова негайно обслуговувати та проводити подальше виробництво,

– заявив він.