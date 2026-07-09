Як зауважив 24 Каналу авіаексперт, офіцер Повітряних сил у резерві та директор з розвитку оборонного підприємства Анатолій Храпчинський, сьогодні США розширюють свої спроможності, виготовляючи ракети за кордоном. Загалом передача ліцензій – розповсюджена практика.

До теми Україна незабаром отримає нову партію ракет для Patriot, але цього недостатньо, – Зеленський

Як швидко Україна може запустити виробництво?

Південна Корея випускає велику кількість номенклатурного озброєння, яке зовні схоже на американське, але має корейську назву. Тому передача ліцензії під виробництво – не новина.

Трамп слушно зауважив, що йому подобається, що це зброя для захисту, а не для наступу. Тому що політика Сполучених Штатів – це політика стримування, а не визволення. Це позитивний момент щодо можливої передачі нам ліцензії.

"Але водночас треба розібратися, що саме нам передадуть виробляти: чи кінцеву збірку, чи якісь елементи? І що передбачається під виробництвом, чи треба буде нам самим шукати обладнання? Можемо пригадати, скільки часу ми шукали місце під забудову заводу Rheinmetall. Тому треба максимально прискорити усі ці моменти", – підкреслив Анатолій Храпчинський.

Чи справді Україна може виготовляти Patriot: дивіться відео

Якщо Трамп говорив про "два-три місяці", то скоріш за все малося на увазі, що буде повністю передача і обладнання, і можливість швидкого розгортання заводу. Але не уточнили, що саме Україна буде виробляти. Адже у Patriot є пускова установка, командна машина, засіб радіолокації, машина завантаження.

Це велика номенклатура, яка виробляється на різних підприємствах. Наприклад, ракети PAC-3 виготовляють у підрозділі Lockheed Martin в Аризоні.

Які саме ракети може виготовити Україна?

Скоріш за все, мовилось про PAC-3, які допомагають нам перехоплювати і балістику, і надшвидкісні цілі. Але Трамп дуже багато чого каже, головне – щоб це було зроблено, бо зараз у нас колосальна нестача цих ракет.

"Ракети є в Європі. Нещодавно міністр оборони написав листа до сорока країн. Але кожна держава тримає мінімальний запас, який потрібен їй. Жоден політик не захоче віддавати запас, який є на балансі, бо це призведе до роззброєння країни", – пояснив авіаексперт.

Важливо! Радника Міністра оборони України Сергій "Флеш" Бескрестнов заявив, що разом з ліцензією Україні передаватимуть всі технологічні карти виробничих процесів, контакти постачальників. На допомогу до нас приїдуть консультанти. Єдина проблема у тому, що все це може затягнутися на рік і більше. Навіть приблизні терміни назвати складно.

Також треба сказати про створення єдиної стратегії оборони Європи. Наприклад, в Іспанію сьогодні точно не прилетить "Іскандер". Відповідно, ця країна може продати нам свої запаси, а ми за програмою можемо закупити і забезпечити їх через певний час новими ракетами.

Підсумовуючи, авіаексперт пояснив, що кінцева збірка ракет не є найпроблемнішим місцем у реалізації цього проєкту. Є проблема створення двигунів, динамічних рулів та іншого високотехнологічного обладнання, яке потрібно масштабувати.