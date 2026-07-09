Как отметил 24 Каналу авиаэксперт, офицер Воздушных сил в резерве и директор по развитию оборонного предприятия Анатолий Храпчинский, сегодня США расширяют свои возможности, производя ракеты за рубежом. В целом передача лицензий – распространенная практика.

К слову Украина вскоре получит новую партию ракет для Patriot, но этого недостаточно, – Зеленский

Как быстро Украина может запустить производство?

Южная Корея выпускает большое количество номенклатурного вооружения, которое внешне похоже на американское, но имеет корейское название. Поэтому передача лицензии на производство – не новость.

Трамп справедливо заметил, что ему нравится, что это оружие для защиты, а не для наступления. Потому что политика Соединенных Штатов – это политика сдерживания, а не освобождения. Это положительный момент в отношении возможной передачи нам лицензии.

"Но в то же время нужно разобраться, что именно нам передадут на производство: конечную сборку или какие-то элементы? И что подразумевается под производством, придется ли нам самим искать оборудование? Можно вспомнить, сколько времени мы искали место под строительство завода Rheinmetall. Поэтому нужно максимально ускорить все эти моменты", – подчеркнул Анатолий Храпчинский.

Действительно ли Украина может производить Patriot: смотрите видео

Если Трамп говорил о "двух-трех месяцах", то, скорее всего, имелось в виду, что будет полная передача как оборудования, так и возможности быстрого развертывания завода. Но не уточнили, что именно Украина будет производить. Ведь в состав Patriot входят пусковая установка, командная машина, радиолокационное оборудование, машина загрузки.

Это обширная номенклатура, которая производится на разных предприятиях. Например, ракеты PAC-3 производятся в подразделении Lockheed Martin в Аризоне.

Какие именно ракеты может изготовить Украина?

Скорее всего, речь шла о PAC-3, которые помогают нам перехватывать и баллистические ракеты, и сверхскоростные цели. Но Трамп говорит очень многое, главное – чтобы это было сделано, потому что сейчас у нас колоссальная нехватка этих ракет.

"Ракеты есть в Европе. Недавно министр обороны направил письмо в сорок стран. Но каждое государство держит минимальный запас, необходимый ему. Ни один политик не захочет отдавать запас, который есть на балансе, потому что это приведет к разоружению страны", – пояснил авиаэксперт.

Важно! Советник министра обороны Украины Сергей "Флеш" Бескрестнов заявил, что вместе с лицензией Украине будут переданы все технологические карты производственных процессов и контакты поставщиков. Нам на помощь приедут консультанты. Единственная проблема в том, что все это может затянуться на год и более. Даже приблизительные сроки назвать сложно.

Также следует сказать о создании единой стратегии обороны Европы. Например, в Испанию сегодня точно не прилетит "Искандер". Соответственно, эта страна может продать нам свои запасы, а мы в рамках программы можем закупить и обеспечить их через некоторое время новыми ракетами.

Подводя итог, авиаэксперт пояснил, что конечная сборка ракет не является самым проблемным этапом в реализации этого проекта. Проблема заключается в создании двигателей, динамических рулей и другого высокотехнологичного оборудования, которое необходимо масштабировать.