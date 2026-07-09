Про це глава держави сказав на полях саміту НАТО в Анкарі, повідомляє United24.

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Чи отримає Україна ракети для систем ППО?

Журналістка Раміна Есхакзай запитала, на якому етапі зараз перебувають домовленості з президентом США Дональд Трамп та іншими партнерами щодо постачання або виробництва ракет-перехоплювачів для систем Patriot.

У відповідь президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна вже домовилася про отримання ще одного пакета PAC-3, однак наголосив, що цього недостатньо.

За його словами, найкращим рішенням є створення власної альтернативи.

Зараз під нашим головуванням, я думаю, що ми найближчі тижні, може навіть тиждень, будемо намагатися зібрати країни, які зараз увійшли в антибалістичну коаліцію. Це країни, в яких є виробництва, які виробляють частини до нашої майбутньої системи під назвою Freya,

– пояснив президент.

Зеленський додав, що проєкт реалізовуватиметься під головуванням України за участю до семи держав, а в майбутньому Україна зможе не лише забезпечити себе такими системами, а й ділитися відповідними технологіями з партнерами.

Нагадаємо, останнім часом Україна зіткнулася зі значним дефіцитом ракет PAC-3 для зенітних ракетних комплексів Patriot, через що стало важче протидіяти ворожій балістиці.

На тлі чергової масованої атаки міністр оборони Михайло Федоров звернувся до партнерів із проханням тимчасово виділити Україні PAC-3 зі своїх складів, а згодом замістити їх за допомогою українських майбутніх постачань.