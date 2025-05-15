Не США: в Нидерландах рассказали, кто будет решать по поводу приглашения Зеленского на саммит НАТО
- Решение о приглашении Зеленского на саммит НАТО в Гааге будет принимать генсек НАТО Марк Рютте.
- Саммит НАТО состоится в Гааге с 24 по 26 июня 2025 года, будут говорить об усилении расходов на оборону.
Решение относительно приглашения президента Украины Владимира Зеленского на саммит НАТО в Гааге, который состоится летом, будет принимать генеральный секретарь Альянса Марк Рютте.
Такое заявление сделал министр иностранных дел Нидерландов Каспар Вельдкамп во время пресс-конференции глав МИД стран НАТО в Анталии в четверг, 15 мая. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Sky News.
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Решение будет принимать Рютте
В Гааге с период с 24 по 26 июня состоится саммит лидеров стран НАТО 2025 года. Пока нет объявлений относительно приглашенных. Решение о приглашении Владимира Зеленского на встречу будет принимать непосредственно сам генсек.
Я буду очень рад принимать президента Зеленского и украинскую делегацию в Гааге. Но вопрос о приглашении решает генеральный секретарь НАТО,
– заявил Каспар Вельдкамп.
По его словам, предстоящий саммит будет одним из важнейших в новейшей истории Альянса. Министр иностранных дел Нидерландов рассказал, что прежде всего участники заседания обсудят усиление расходов на оборону стран-членов.
Напомним, ранее Euractiv сообщало, что Владимир Зеленский в этом году впервые за последние три года не будет участвовать в ключевых обсуждениях на саммите НАТО, и это делают, чтобы угодить президенту США Дональду Трампу.