Не США: в Нидерландах рассказали, кто будет решать по поводу приглашения Зеленского на саммит НАТО

Решение относительно приглашения президента Украины Владимира Зеленского на саммит НАТО в Гааге, который состоится летом, будет принимать генеральный секретарь Альянса Марк Рютте.

Такое заявление сделал министр иностранных дел Нидерландов Каспар Вельдкамп во время пресс-конференции глав МИД стран НАТО в Анталии в четверг, 15 мая. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Sky News.

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Решение будет принимать Рютте

В Гааге с период с 24 по 26 июня состоится саммит лидеров стран НАТО 2025 года. Пока нет объявлений относительно приглашенных. Решение о приглашении Владимира Зеленского на встречу будет принимать непосредственно сам генсек.

Я буду очень рад принимать президента Зеленского и украинскую делегацию в Гааге. Но вопрос о приглашении решает генеральный секретарь НАТО,

– заявил Каспар Вельдкамп.

По его словам, предстоящий саммит будет одним из важнейших в новейшей истории Альянса. Министр иностранных дел Нидерландов рассказал, что прежде всего участники заседания обсудят усиление расходов на оборону стран-членов.

Напомним, ранее Euractiv сообщало, что Владимир Зеленский в этом году впервые за последние три года не будет участвовать в ключевых обсуждениях на саммите НАТО, и это делают, чтобы угодить президенту США Дональду Трампу.