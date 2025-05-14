Свое удивление США выразили почти все их союзники. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на итальянское агентство ANSA.

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США не желают приглашать Зеленского на саммит НАТО

На данный момент приглашение на мероприятие получили только четыре партнера Альянса из Азиатско-Тихоокеанского региона – Япония, Южная Корея, Австралия и Новая Зеландия. По словам источников, позиция США вызвала удивление почти у всех их союзников по НАТО.

Отмечается, что этот вопрос также могут поднять во время неформальной встречи глав МИД, которая будет проходить сегодня, 14 мая, вечером, в Анталии. В то же время никаких решений не ожидается.

По информации ANSA, формат предстоящего саммита намеренно упрощен и предусматривает короткую повестку дня – в отличие от предыдущих заседаний. Такой подход объясняют желанием избежать напряжения с президентом США Дональдом Трампом.