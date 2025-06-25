Военного решения нет: Рубио назвал единственный способ закончить войну в Украине

Во время заседания Совета Украина – НАТО 24 июня госсекретарь США Марко Рубио подтвердил позицию администрации Трампа относительно войны в Украине. Он подчеркнул: война должна закончиться дипломатически.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Марко Рубио в соцсети Х.

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Какая позиция у США относительно окончания войны

По словам Рубио, президент Трамп четко дал понять, что война между Россией и Украиной должна закончиться.

На нынешнем заседании Совета НАТО-Украина я повторил, что военного решения нет, есть только дипломатическое,

– подчеркнул чиновник.

Заметим, также на полях саммита НАТО Марко Рубио отметил, что администрация Трампа не готова сейчас внедрять новые санкции против России. Мол, если "раздавить их еще большими санкциями", то это закроет путь к переговорам о прекращении огня.

Госсекретарь США добавил, что Трамп "будет знать правильное время и место", когда будет целесообразно это сделать.

В то же время Америка знает о желании России достичь своих целей военным путем. Однако администрации Трампа убеждены, что "им будет гораздо труднее этого достичь, чем они думают".