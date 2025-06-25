Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Марко Рубіо в соцмережі Х.

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Яка позиція у США щодо закінчення війни

За словами Рубіо, президент Трамп чітко дав зрозуміти, що війна між Росією та Україною має закінчитися.

На нинішньому засіданні Ради НАТО-Україна я повторив, що військового рішення немає, є лише дипломатичне,

– наголосив посадовець.

Зауважимо, також на полях саміту НАТО Марко Рубіо зазначив, що адміністрація Трампа не готова зараз впроваджувати нові санкції проти Росії. Мовляв, якщо "розтрощити їх ще більшими санкціями", то це закриє шлях до переговорів щодо припинення вогню.

Держсекретар США додав, що Трамп "знатиме правильний час і місце", коли буде доцільно це зробити.

Водночас Америка знає про бажання Росії досягти своїх цілей військовим шляхом. Проте адміністрації Трампа переконані, що "їм буде набагато важче цього досягти, ніж вони думають".