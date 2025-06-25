Наразі Трамп вагається щодо рішення щодо санкцій проти Росії. Ведучий 24 Каналу Даніель Ткіє зауважив, що є сподівання, що зустріч із Зеленським змінить ситуацію.

Дивіться також В Гаазі стартував саміт НАТО: Зеленський вже прибув на зустріч, є рішення щодо України

"Цю зустріч можна назвати останнім шансом, аби переконати Трампа ввести санкції проти Росії. Ми знаємо, що європейські лідери тижнями, місяцями спілкувалися із Дональдом Трампом, задобрювали його. Але їм поки не вдалося переконати його ввести санкції проти Росії", – наголосив він.

Зустріч може щось змінити

Даніель Ткіє зазначив, що наразі настрої очікування та невизначеності, тому що Трамп вагається. Наприклад, він складно приймав рішення щодо ударів по Ірану, його переконували партнери. Однак ситуація на Близькому Сході показує, що лідера Штатів можливо переконати, і є шанс, що він може змінити свою позицію.

Є сподівання, що зустріч з Зеленським може щось змінити. Бо зараз Володимир Путін принижує Трампа, адже відмовляється від перемир'я, від припинення вогню на 30 днів, продовжує затягувати переговорний процес. Це має не дуже добрий вигляд для президента США, його рейтингів, передвиборчих обіцянок. Тому будемо сподіватися, що вдасться переконати Трампа ухвалити правильні рішення,

– сказав ведучий.

"Це саміт Трампа"

Як розповів ведучий, програма саміту розпочиналася з вечері з королем та королевою Нідерландів за участі лідерів держав-членів НАТО. Зокрема, президента США Дональда Трампа.

Цікаво, що король Нідерландів Віллем-Александр запропонував Трампу ночувати саме в його особистому замку, де він живе з королевою та своїми дітьми. Американський лідер прийняв цю пропозицію.

Він відправився на саміт НАТО. Він уже прибув на саміт НАТО і бере участь у цій програмі. Але дуже багато моментів "задобрення" Дональда Трампа. Цей саміт можна назвати самітом Трампа,

– підкреслив Даніель Ткіє.

Також відомо, що генсек НАТО Марк Рютте написав листа Дональду Трампу. Президент США "злив" у мережу це листування. Згідно з оприлюдненим скриншотом, Рютте привітав Трампа і подякував за рішучі дії в Ірані. Генсек Альянсу хвалив американського лідера за те, що він наполіг на збільшенні витрат на оборону з боку інших членів НАТО.

Зауважимо, що генсек НАТО прокоментував "злив" Трампом його компліментарних повідомлень. Марк Рютте заявив, що не бачить ніяких проблем з цим, тому що там немає нічого, що мало б залишатися таємницею.