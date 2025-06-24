У своїй соцмережі Truth Social Дональд Трамп опублікував скриншот повідомлення, надісланого йому генсеком НАТО Марком Рютте, в якому той вітає президента США з "рішучими діями" в Ірані, передає 24 Канал.

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Трамп розкрив переписку з Рютте

Вітаю і дякую вам за ваші рішучі дії в Ірані – це справді було надзвичайно, і ніхто інший не наважився б на таке. Це робить нас усіх безпечнішими,

– йдеться у повідомленні Рютте до Трампа.

Далі Рютте хвалить Трампа за те, що той наполіг на збільшенні витрат на оборону з боку інших членів НАТО.

У повідомленні зазначено, що всі країни альянсу погодилися збільшити оборонні витрати до 5% ВВП, як того вимагає Трамп.

Однак це не відповідає дійсності – Іспанія добилася для себе винятку. Для всіх інших країн Альянсу це зобов'язання є результатом творчого підходу до визначення оборонних витрат: безпосередньо на оборону бюджети зростуть до 3,5% ВВП до 2035 року, ще 1,5% обіцяють спрямувати на пов'язану з нею інфраструктуру та промисловість.