Белый дом наложил на видео с визита "папочки" Трампа в Гаагу песню Ашера "Daddy`s Home"

В Нидерландах состоялся саммит НАТО, на котором присутствовал и Дональд Трамп. Администрация президента США поделилась видео, на фоне которого звучит песня "Daddy`s Home".

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Белый дом.

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Трампу понравилось сравнение с "папочкой"

Так, во время саммита НАТО Дональд Трамп сравнил Израиль и Иран с "детьми на детской площадке". Впоследствии генсек Марк Рютте продолжил эту мысль, отметив, что "папе иногда приходится употреблять ненормативную лексику, чтобы это остановить".

Очевидно команде Трампа такое сравнение пришлось по душе: на видеоотчет с визита президента США в Гаагу там наложили песню американского певца Ашер "Hey Daddy" ("Daddy's Home").

Отчет Белого дома с поездки Трампа на саммит НАТО: смотрите видео

Интересно, что после саммита Рютте поспешил оправдаться, отметив, что не называл Трампа "папой". Он заверил, что только шутил.

В Европе я иногда слышу, как страны спрашивают: "Марк, США останутся с нами?". Я ответил, что это немного напоминает, как маленький ребенок спрашивает папу: "Папа, ты останешься с нами?". Слово "папочка" я употребил в этом смысле, а не называл президента Трампа "папочкой",

– утверждал он.

Сам же Дональд Трамп заверил, что Рютте его любит, а если бы это было не так, то он бы "врезал ему".