Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Wall Street Journal.

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Лесть, дворец и пресс-конференция: Трамп согласился "остаться в игре"

По данным WSJ, президент США прибыл на саммит в плохом настроении из-за провала мирного соглашения на Ближнем Востоке. Но ситуация быстро изменилась: роскошный прием в Гааге, похвала от генсека НАТО Марка Рютте, а также новые обязательства стран увеличить расходы до 5% ВВП к 2035 году до 5% ВВП году смягчили Трампа.

На пресс-конференции американский президент признал, что уехал из США неохотно, но возвращается "немного другим". И даже получил "снисхождение" за свою жесткую лексику: "Папе иногда приходится говорить жестко," – сказал Марк Рютте на полях саммита НАТО, сравнив ситуацию между Ираном и Израилем с воспитанием детей. В ответ Трамп заявил, что Рютте его "любит" и добавил с улыбкой: "А если нет – я вернусь и устрою ему, хорошо?"

Марк Рютте заявил, что не считает свой стиль "слабым". По его словам, именно благодаря переизбранию Трампа удалось достичь таких результатов: "Он хороший друг. Без него этого результата могло бы и не быть".

Итоговое коммюнике было короче, чем обычно

Итоговая декларация саммита состояла всего из пяти пунктов – значительно короче, чем обычно. В тексте смягчили риторику в отношении России, ведь Трамп выступил против жестких формулировок.

Он боится сорвать собственные переговоры с Путиным. В то же время лидеры подтвердили готовность помогать Украине и включать прямые взносы в расчет оборонных бюджетов.

Интересно! WSJ также отмечает, что Трамп как гость ночевал в Королевском дворце Гейс-тен-Бос и завтракал с королем и королевой.