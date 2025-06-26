Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на The Wall Street Journal.

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Лестощі, палац і пресконференція: Трамп погодився "залишитися в грі"

За даними WSJ, президент США прибув на саміт у поганому настрої через провал мирної угоди на Близькому Сході. Але ситуація швидко змінилася: розкішний прийом у Гаазі, похвала від генсека НАТО Марка Рютте, а також нові зобов'язання країн збільшити витрати до 5% ВВП до 2035 року пом'якшили Трампа.

На пресконференції американський президент визнав, що поїхав зі США неохоче, але повертається "трохи іншим". І навіть отримав "поблажливість" за свою жорстку лексику: "Таткові іноді доводиться говорити жорстко," – сказав Марк Рютте на полях саміту НАТО, порівнявши ситуацію між Іраном та Ізраїлем із вихованням дітей. У відповідь Трамп заявив, що Рютте його "любить" і додав із усмішкою: "А якщо ні – я повернуся і влаштую йому, добре?"

Марк Рютте заявив, що не вважає свій стиль "слабким". За його словами, саме завдяки переобранню Трампа вдалося досягти таких результатів: "Він добрий друг. Без нього цього результату могло б і не бути".

Підсумкове комюніке було коротшим, ніж зазвичай

Підсумкова декларація саміту складалася лише з п'яти пунктів – значно коротша, ніж зазвичай. У тексті пом'якшили риторику щодо Росії, адже Трамп виступив проти жорстких формулювань.

Він боїться зірвати власні переговори з Путіним. Водночас лідери підтвердили готовність допомагати Україні та включати прямі внески у розрахунок оборонних бюджетів.

Цікаво! WSJ також зауважує, що Трамп як гість ночував у Королівському палаці Гейс-тен-Бос і снідав із королем і королевою.