Повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.
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Президент Туреччини Тайїп Ердоган заявив, що його американський колега Дональд Трамп погодився взяти участь у можливих мирних переговорах між Україною та Росією. Однак за умови, що на них буде присутній глава Кремля Володимир Путін.
Повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.
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