Поддерживают вступление Украины в НАТО, просят усилить санкции против России: детали саммита в Хорватии

12 июля состоялась вторая министерская встреча "Украина – Юго-Восточная Европа" в хорватском Дубровнике. Было принято совместное коммюнике с поддержкой приглашения Украины в НАТО.

На встрече присутствовал министр иностранных и европейских дел Гордан Грлич Радман и министр иностранных дел Андрей Сибига, и ряд других европейских министров и должностных лиц. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на МИД Украины.

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О чем говорится в совместном коммюнике?

Участники подтвердили непоколебимую приверженность поддержке Украины и стремление к миру. Также прозвучал призыв о полном выводе российских войск.

На заседании осудили "продолжающееся незаконное, ничем спровоцированное и неоправданное" полномасштабное военное вторжение России в Украину. Участники отметили, что это является преступлением против украинского народа, нарушением международного права и серьезной угрозой миру, безопасности и стабильности во всем мире.

В коммюнике также осудили участие в войне на стороне России других стран и призвали это прекратить.

"Мы решительно поддерживаем принцип, что ни одна инициатива относительно будущего Украины не может быть реализована без полного участия Украины. Мы полностью поддерживаем право Украины выбирать собственные механизмы безопасности и определять свое будущее без внешнего вмешательства", – также говорится в заявлении.

Кроме того, страны обсудили вступление Украины в ЕС и НАТО.

Будущее членство Украины ... в ЕС является жизненно важным для долгосрочной стабильности, безопасности и процветания нашего региона и Европы в целом ... Мы поддерживаем Украину на ее необратимом пути к полной евроатлантической интеграции, включая членство в НАТО, и приветствовали бы приглашение Украине вступить в НАТО, когда союзники согласятся и будут выполнены условия,

– говорится в коммюнике.

Министры отметили, что членство Украины в НАТО – лучший экономически эффективный вариант безопасности для нашего государства. Они добавили, что Россия или любая другая страна, которая не является членом Альянса, не может накладывать вето на расширение этого союза.

Кроме того, на встрече отметили стратегическую важность Черного моря для безопасности, а также обязались противодействовать гибридным угрозам, манипуляциям, кибероперациям иностранных государств.

Мы признаем важную роль Украины как мирового производителя и поставщика продовольствия. Украинская сельскохозяйственная продукция должна свободно и безопасно доставляться на мировые рынки благодаря безопасной, беспрепятственной коммерческой навигации и доступа к портам Черного и Азовского морей. Мы поддерживаем гуманитарную программу "Зерно из Украины" и осуждаем любое использование продовольственной безопасности как оружия,

– также говорится в документе.

Страны обязались укреплять энергетическую безопасность. В частности, отметили, что, что ЗАЭС должна вернуться под контроль Украины.

На встрече также призвали привлечь Россию к ответственности за ее преступления, усилить санкции, а также пообцили помочь Украине с восстановлением и разминированием.