Неподалеку от Калининграда: самолет с министром обороны Испании подвергся попытке блокировки GPS
- Самолет с министром обороны Испании подвергся попытке блокировки GPS возле Калининграда, но не пострадал благодаря сигналам от военного спутника.
- На борту были члены семей военных, журналисты и сама министр, которая летела в Литву для координации действий НАТО в ответ на российские нарушения.
Самолет Воздушных сил Испании, на котором министр обороны страны Маргарита Роблес летела в Литву, подвергся попытке вмешательства в систему GPS. Инцидент произошел во время перелета над Балтийским морем неподалеку от российского Калининграда.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на издание 20minutos.
Что известно об инциденте над Балтийским морем?
Источники в Министерстве обороны сообщили, что этот военный самолет "подготовлен к тому, чтобы не подвергаться вмешательствам", а подобные случаи "привычны" на этом маршруте, даже в коммерческих рейсах.
По данным испанских СМИ, инцидент не вызвал никаких негативных последствий, поскольку самолет получал сигналы от военного спутника.
На борту, кроме министра, находились члены семей военных испанского аеротактичного отряда Vilkas, расположенного на авиабазе Шяуляй в Литве и привлеченного в миссии по патрулированию воздушного пространства Балтии. Также в самолете были журналисты, которые сопровождали Роблес во время визита на базу для встречи с литовским коллегой в рамках координации действий НАТО по сдерживанию России.
Интересно! Аналогичная ситуация произошла три недели назад с самолетом, на котором в Болгарию летела президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.
Визит Роблес в Литву происходит на фоне недавних нарушений воздушного пространства союзных стран, включая Литву, со стороны российских беспилотников или самолетов, из-за чего Совет безопасности ООН дважды проводил консультации. Последнее заседание состоялось во вторник, 23 сентября.
Европейские политики уже не впервые попадают в подобные ситуации
В начале сентября самолет с президентом Литвы Гитанасом Науседой около получаса не мог приземлиться в аэропорту столицы страны Вильнюса, поскольку поступила информация об обнаружении беспилотника. Тогда дрон был зафиксирован над районом Лепкальнис.
1 сентября самолет, на котором летела президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, испытал проблемы с GPS. Из-за неисправности пилот был вынужден в течение часа кружить над аэропортом, после чего решил совершить ручную посадку с помощью бумажных карт.
В комментарии относительно инцидента с самолетом фон дер Ляйен Дональд Трамп отметил, что она пережила "интересное событие". Тогда президент США сказал, что ситуация вызвала беспокойство в НАТО.