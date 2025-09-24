Самолет Воздушных сил Испании, на котором министр обороны страны Маргарита Роблес летела в Литву, подвергся попытке вмешательства в систему GPS. Инцидент произошел во время перелета над Балтийским морем неподалеку от российского Калининграда.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на издание 20minutos.

Что известно об инциденте над Балтийским морем?

Источники в Министерстве обороны сообщили, что этот военный самолет "подготовлен к тому, чтобы не подвергаться вмешательствам", а подобные случаи "привычны" на этом маршруте, даже в коммерческих рейсах.

По данным испанских СМИ, инцидент не вызвал никаких негативных последствий, поскольку самолет получал сигналы от военного спутника.

На борту, кроме министра, находились члены семей военных испанского аеротактичного отряда Vilkas, расположенного на авиабазе Шяуляй в Литве и привлеченного в миссии по патрулированию воздушного пространства Балтии. Также в самолете были журналисты, которые сопровождали Роблес во время визита на базу для встречи с литовским коллегой в рамках координации действий НАТО по сдерживанию России.

Интересно! Аналогичная ситуация произошла три недели назад с самолетом, на котором в Болгарию летела президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Визит Роблес в Литву происходит на фоне недавних нарушений воздушного пространства союзных стран, включая Литву, со стороны российских беспилотников или самолетов, из-за чего Совет безопасности ООН дважды проводил консультации. Последнее заседание состоялось во вторник, 23 сентября.

Европейские политики уже не впервые попадают в подобные ситуации