Возле Гренландии заметили так называемый "самолет судного дня". Отмечается, что в стране будут проходить учения с применением американского самолета E-6B Mercury.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Newsweek. Судно, о котором идет речь, может удерживать связь с ядерными подводными лодками, но он способен не только на это.

Зачем в Гренландию направили "самолет судного дня"?

На этой неделе военно-морские силы США развернули на базе в Гренландии воздушный командный пункт E-6B Mercury. Его расположили на космической базе Питуффик с целью проведения "обычных операций". Самолет также используют для учений с атомными подводными лодками в Тихом и Атлантическом океанах. Представитель Подводных сил Соединенных Штатов Джейсон Фишер прокомментировал необходимость привлечения "самолета судного дня".

Военно-морские стратегические силы проводят глобальные операции в координации с боевыми командованиями, службами, союзниками и странами-партнерами, даже на Крайнем Севере,

– отметил он.

Самолет E-6B Mercury: что о нем известно?

Американский самолет E-6B Mercury является стратегическим воздушным командным пунктом. Благодаря этому судну возможно долго и надежно осуществлять воздушное управление, контроль и связь между национальным командованием и стратегическими и нестратегическими силами США.

Самолет имеет связь и может передавать сообщения под воду в лодки с ядерным оружием с помощью очень низкочастотной системы связи с двойными антеннами. Основная антенна разворачивается на расстояние более 8 километров.

Стоит отметить! Именно E-6B Mercury называют "самолетом судного дня", ведь там можно разместить командование страны в случае военного конфликта, ядерной войны или других опасных ситуаций. Судно устойчиво к ядерному взрыву, имеет стратегические системы связи, может управлять ядерным оружием, подводными лодками и авиацией. В самолете можно жить длительное время. Такой самолет есть у США и России. Возможно судно появилось уже и в Китае.

Напомним, США имеют и другое судно для выполнения функций "самолета судного дня". Это были устаревшие самолеты E-4B, введены в эксплуатацию в 1970-х годах. До 2036 года США намерены обновить сверхважные суда с помощью проекта SAOC, выделив 13 миллиардов долларов. Разрабатывать самолет будет Sierra Nevada Corp.

Из-за каких событий в Гренландии могли разместить "самолет судного дня"?

Интересно, что самолеты E-6B в Гренландии разместили после заявления Трампа о том, что две атомные подводные лодки были размещены в "соответствующих регионах" на фоне "провокационных заявлений" представителя Владимира Путина Дмитрия Медведева. Тогда, в начале августа, США решили "на всякий случай" разместить эти самолеты в Гренландии, если угрозы о войне России непосредственно с США станут чем-то большим, чем просто словами.

К слову, ранее перемещение самолета E-4B ВВС США фиксировали 17 июня. Судно совершило четырехчасовой рейс из Барксдейла до базы Эндрюс. Маршрут был "очень необычным", что вызвало волну предположений на фоне тогдашнего напряжения на Ближнем Востоке.