Самолет используется как мобильный командный центр в случае чрезвычайных ситуаций или ядерного конфликта. 17 июня его активация вызвала тревоги, хотя военные отмечают, что регулярные тренировки происходят в течение года. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на DailyMail.

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Что именно случилось 17 июня вечером

Самолет E-4B "Nightwatch" взлетел с авиабазы Барксдейл в штате Луизиана в 17:56 по восточному времени, а в 22:01 приземлился на базе Эндрюс под Вашингтоном. Полет длился примерно 4 часа, а маршрут был нестандартным и нестабильным – об этом сообщили наблюдатели.

Почему это вызвало беспокойство

Подобные рейсы всегда наблюдаются во время нацбезопасных кризисов. Предыдущий активированный полет происходил после терактов 11 сентября. Сегодняшняя активация на фоне обстрелов Ираном Тель-Авива и заявлений Трампа об эскалации с Ираном вызвала слухи Что говорят официальные источники

Представители ВВС США подтвердили: E-4B часто выполняет регулярные упражнения и готов к активации. Пока нет официального объяснения, почему его активировали именно вчера, что лишь усиливает слухи о возможном национальном или глобальном инциденте.

Дональд Трамп заявил, что США имеют "полный контроль над небом над Ираном" и что вершитель народа Ирана – "легкая мишень". Несмотря на риторику, самолет не был назван непосредственно новым средством давления – больше похоже на инструмент внутреннего командования и сдерживания.

Что такое "самолет судного дня"

E-4B – это модифицированный Boeing 747, выполняющий роль командного пункта в случае катастроф или ядерной войны. Самолет оснащен защитой от ядерных импульсов, мощными средствами связи и может оставаться в воздухе до 12 часов, а теоретически – и значительно дольше благодаря дозаправке.