Вашингтон ставит Канаду в затруднительное положение: страна ищет альтернативу F-35
- Канада рассматривает альтернативы закупки истребителей F-35 из-за эскалации торговой напряженности с США.
- Правительство Карни может заказать шведские самолеты Saab JAS 39 Gripen для обновления своего воздушного флота.
Истребители F-35 попали под эскалацию торговой напряженности между США и Канадой. Ситуация в двусторонних отношениях обострилась после споров между Вашингтоном и Оттавой.
Сочетание внутриполитического давления, роста цен и все более противоречивых отношений с президентом Трампом побудило правительство Карни рассмотреть возможность поиска других поставщиков. Об этом сообщили в The Hill.
Как риторика со стороны Вашингтона изменила мнение Канады?
Винсент Ригби, ранее занимавший должность советника по вопросам национальной безопасности и разведки в правительстве Джастина Трюдо, заявил, что эскалация риторики со стороны Вашингтона подтолкнула многих политиков в Канаде к переосмыслению оборонных отношений между двумя соседями.
Мы тесно сотрудничаем с Соединенными Штатами, защищая Северную Америку. Я думаю, что наши национальные интересы в этом отношении всегда будут совпадать, мы надеемся. В то же время они говорят вещи, делают вещи, которые действительно ставят нас в затруднительное положение,
– заявил Ригби.
Он также добавил, что Канада рассматривает уменьшение закупок у США и стремится диверсифицировать оборонные отношения, увеличивая приобретение оборудования и товаров из Европы и Индо-Тихоокеанского региона.
В 2022 году Канада согласилась приобрести 88 истребителей F-35, которые могут почти незаметно летать на территорию противника. Однако сделка столкнулась с трудностями, сроки поставки отложились, а стоимость выросла более чем на 27 миллиардов долларов.
Правительство Карни рассматривает возможность заказа шведских самолетов Saab JAS 39 Gripen четвертого поколения для обновления своего воздушного флота и замены истребителей Boeing F/A-18 Hornet.
Другие канадцы утверждают, что сохранение F-35 сделает Канаду чрезмерно зависимой от США и их непредсказуемой внешней политики.
Мы просто не знаем, где будут США через три, четыре или пять лет,
– сказал Ригби.
Стоит отметить, что Пентагон сохраняет определенный уровень надзора за поддержкой и модернизацией самолетов даже после их продажи.
Что известно об отношениях между США и Канадой?
Дональд Трамп ввел пошлины на сталь и алюминий из Канады. Политики Канады видят угрозу серьезной, но стремятся к сотрудничеству из-за общих интересов с США.
США прекратили торговые переговоры с Канадой из-за введения Оттавой налога на цифровые услуги. Канада активно сотрудничает с ЕС и Украиной, включая продление беспошлинного импорта украинских товаров еще на год.