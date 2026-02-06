Вашингтон ставит Канаду в затруднительное положение: страна ищет альтернативу F-35

Истребители F-35 попали под эскалацию торговой напряженности между США и Канадой. Ситуация в двусторонних отношениях обострилась после споров между Вашингтоном и Оттавой.

Сочетание внутриполитического давления, роста цен и все более противоречивых отношений с президентом Трампом побудило правительство Карни рассмотреть возможность поиска других поставщиков. Об этом сообщили в The Hill.

Как риторика со стороны Вашингтона изменила мнение Канады?

Винсент Ригби, ранее занимавший должность советника по вопросам национальной безопасности и разведки в правительстве Джастина Трюдо, заявил, что эскалация риторики со стороны Вашингтона подтолкнула многих политиков в Канаде к переосмыслению оборонных отношений между двумя соседями.

Мы тесно сотрудничаем с Соединенными Штатами, защищая Северную Америку. Я думаю, что наши национальные интересы в этом отношении всегда будут совпадать, мы надеемся. В то же время они говорят вещи, делают вещи, которые действительно ставят нас в затруднительное положение,

– заявил Ригби.

Он также добавил, что Канада рассматривает уменьшение закупок у США и стремится диверсифицировать оборонные отношения, увеличивая приобретение оборудования и товаров из Европы и Индо-Тихоокеанского региона.

В 2022 году Канада согласилась приобрести 88 истребителей F-35, которые могут почти незаметно летать на территорию противника. Однако сделка столкнулась с трудностями, сроки поставки отложились, а стоимость выросла более чем на 27 миллиардов долларов.

Правительство Карни рассматривает возможность заказа шведских самолетов Saab JAS 39 Gripen четвертого поколения для обновления своего воздушного флота и замены истребителей Boeing F/A-18 Hornet.

Другие канадцы утверждают, что сохранение F-35 сделает Канаду чрезмерно зависимой от США и их непредсказуемой внешней политики.

Мы просто не знаем, где будут США через три, четыре или пять лет,

– сказал Ригби.

Стоит отметить, что Пентагон сохраняет определенный уровень надзора за поддержкой и модернизацией самолетов даже после их продажи.

