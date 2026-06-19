В защиту патриарха Кирилла: Болгария будет блокировать 21-й пакет санкций ЕС против России

Болгария заявила о намерении наложить вето на новый пакет санкций Европейского Союза против России из-за рисков для национальной экономики. Кроме того, в Софии выступили против отдельных ограничений в отношении представителей Русской православной церкви.

Об этом заявил премьер-министр Румен Радев накануне заседания Европейского совета в Брюсселе, пишет Reuters.

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Что может стать причиной вето Болгарии на новый пакет санкций?

По его словам, одним из ключевых рисков является потенциальное влияние ограничений на деятельность российской нефтяной компании "Лукойл", которая является одним из крупнейших поставщиков топлива в Болгарии и управляет единственным нефтеперерабатывающим заводом в Бургасе.

Также болгарская сторона выражает обеспокоенность возможными перебоями в поставках запчастей для софийского метро и удобрений, что может повлиять на критическую инфраструктуру и экономическую стабильность.

Отдельно София не согласна с включением в санкционный список представителей Русской православной церкви, называя это неприемлемым шагом. В частности, речь идет о главе Русской православной церкви – патриархе Кирилле.

В то же время болгарские власти подчеркивают, что не намерены блокировать совместные решения ЕС по поддержке Украины и остаются приверженными процессу ее евроинтеграции.

"Мы поддержим процесс переговоров о вступлении Украины в ЕС,

– отметил премьер-министр.

В Брюсселе продолжаются обсуждения нового санкционного пакета, который расширяет список лиц и компаний, связанных с российским военно-промышленным комплексом, "теневым флотом" и политическими структурами влияния.

Напомним, лидеры ЕС на саммите в Брюсселе согласовали продление секторальных санкций против России сразу на 12 месяцев. Это решение заменяет привычную практику полугодового продления и рассматривается как усиленный сигнал поддержки Украины.

Решение было принято единогласно всеми 27 странами ЕС, хотя ранее против выступали Венгрия и Словакия. В настоящее время оно должно пройти формальное утверждение Евросоветом, параллельно продолжается работа над 21-м санкционным пакетом против России, который был объявлен 21 июня.