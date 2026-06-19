Про це заявив прем'єр-міністр Румен Радев напередодні засідання Європейської ради в Брюсселі, пише Reuters.

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Що може стати причиною ветування Болгарією нового пакета санкцій?

За його словами, одним із ключових ризиків є потенційний вплив обмежень на діяльність російської нафтової компанії "Лукойл", яка є одним із найбільших постачальників пального в Болгарії та управляє єдиним нафтопереробним заводом у Бургасі.

Також болгарська сторона висловлює занепокоєння можливими перебоями у постачанні запчастин для софійського метро та добрив, що може вплинути на критичну інфраструктуру та економічну стабільність.

Окремо Софія не погоджується з включенням до санкційного списку представників Російської православної церкви, називаючи це неприйнятним кроком. Зокрема, мова йде про очільника російської православної церкви – патріарха Кирила.

Водночас болгарська влада підкреслює, що не має наміру блокувати спільні рішення ЄС щодо підтримки України та залишається прихильною до процесу її євроінтеграції.

Ми підтримаємо процес переговорів щодо вступу України до ЄС,

– зазначив прем'єр-міністр.

У Брюсселі продовжуються обговорення нового санкційного пакета, який розширює список осіб та компаній, пов'язаних із російським військово-промисловим комплексом, "тіньовим флотом" та політичними структурами впливу.

Нагадаємо, лідери ЄС на саміті в Брюсселі погодили продовження секторальних санкцій проти Росії одразу на 12 місяців. Це рішення замінює звичну практику піврічного продовження і розглядається як посилений сигнал підтримки України.

Рішення було ухвалене одностайно всіма 27 країнами ЄС, хоча раніше проти виступали Угорщина та Словаччина. Наразі воно має пройти формальне затвердження Єврорадою, паралельно триває робота над 21-м санкційним пакетом проти Росії, який був оголошений 21 червня.