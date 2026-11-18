Европейский Союз готовит 22-й пакет санкций против России в связи с ее вторжением в Украину. Среди новых ограничений – полный запрет на въезд в страны ЕС для всех бывших российских военнослужащих.

Об этом сообщает издание Bloomberg со ссылкой на анонимные источники.

Что войдет в 22-й пакет санкций ЕС против России?

По словам собеседников издания, визовый запрет станет главной составляющей нового пакета санкций ЕС против России из-за ее войны против Украины.

Другие ограничения, которые планирует предложить Европейская комиссия, предусматривают:

санкции против нескольких банков и поставщиков криптовалютных услуг;

ограничения в отношении примерно 65 судов российского теневого флота, перевозящих нефть;

запрет на экспорт определенных товаров, связанных с военной промышленностью, а также продукции, используемой для производства оружия;

запрет на сотрудничество с несколькими портами и нефтеперерабатывающими заводами.

ЕС намеревается принять этот пакет санкций в следующем месяце. Он станет 22-м с момента начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Для введения ограничений требуется единодушная поддержка всех стран-членов, поэтому предложения еще могут измениться.

По словам источников, чтобы не затягивать принятие санкций, Еврокомиссия, вероятно, не будет включать в пакет предложения, которые ранее не поддержали отдельные государства. В частности, речь идет о запрете на предоставление морских услуг.

В ЕС намерены и в дальнейшем оказывать давление на Россию параллельно с инициативами США по достижению мирного соглашения между Москвой и Киевом.

В частности, ЕС планирует создать новый орган, который будет координировать санкционную политику. Он объединит функции, которые в настоящее время распределены между финансовыми, торговыми и налоговыми структурами блока.

Ожидается, что новый орган начнет работу в начале следующего года. Он будет контролировать весь процесс – от подготовки предложений о санкциях до выполнения уже принятых ограничений.

Также Евросоюз планирует ввести новую категорию санкций, направленную против технологий и социальных сетей.