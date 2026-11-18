ЕС готовит запрет на въезд для всех бывших российских военнослужащих / Getty Images
Европейский Союз готовит 22-й пакет санкций против России в связи с ее вторжением в Украину. Среди новых ограничений – полный запрет на въезд в страны ЕС для всех бывших российских военнослужащих.
Об этом сообщает издание Bloomberg со ссылкой на анонимные источники.
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Что войдет в 22-й пакет санкций ЕС против России?
По словам собеседников издания, визовый запрет станет главной составляющей нового пакета санкций ЕС против России из-за ее войны против Украины.
Другие ограничения, которые планирует предложить Европейская комиссия, предусматривают:
- санкции против нескольких банков и поставщиков криптовалютных услуг;
- ограничения в отношении примерно 65 судов российского теневого флота, перевозящих нефть;
- запрет на экспорт определенных товаров, связанных с военной промышленностью, а также продукции, используемой для производства оружия;
- запрет на сотрудничество с несколькими портами и нефтеперерабатывающими заводами.
ЕС намеревается принять этот пакет санкций в следующем месяце. Он станет 22-м с момента начала полномасштабного вторжения России в Украину.
Для введения ограничений требуется единодушная поддержка всех стран-членов, поэтому предложения еще могут измениться.
По словам источников, чтобы не затягивать принятие санкций, Еврокомиссия, вероятно, не будет включать в пакет предложения, которые ранее не поддержали отдельные государства. В частности, речь идет о запрете на предоставление морских услуг.
В ЕС намерены и в дальнейшем оказывать давление на Россию параллельно с инициативами США по достижению мирного соглашения между Москвой и Киевом.
В частности, ЕС планирует создать новый орган, который будет координировать санкционную политику. Он объединит функции, которые в настоящее время распределены между финансовыми, торговыми и налоговыми структурами блока.
Ожидается, что новый орган начнет работу в начале следующего года. Он будет контролировать весь процесс – от подготовки предложений о санкциях до выполнения уже принятых ограничений.
Также Евросоюз планирует ввести новую категорию санкций, направленную против технологий и социальных сетей.
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