Дональд Трамп пообещал избежать мировой войны и предупредил, что экономическая борьба ударит прежде всего по России. Он не исключил введения дополнительных санкций против Кремля.

Об этом рассказывает 24 Канал з ссылкой на заседание правительства в Белом доме во вторник, 26 августа. Президент США Дональд Трамп заявил, что мир не окажется на пороге Третьей мировой войны, однако может начаться экономическая война.

Читайте также Для танго нужны двое, Зеленский тоже не совсем невиновен, – Трамп

Трамп объяснил, почему мировой войны не будет

Американский лидер объяснил, что в Белом доме рассматривают новые инструменты давления – прежде всего экономические санкции.

У нас есть экономические санкции. Я говорю об экономике, потому что мы не хотим получить мировую войну. Думаю, если бы я не победил на выборах, то Украина уже была бы втянута в мировую войну. Сейчас этого не произойдет,

– заявил Трамп.

Он подчеркнул, что будущая "экономическая война" прежде всего ударит по России.

Это будет плохо. Плохо для России. И я этого не хочу. Но должен присмотреться, ведь Зеленский также не невиновен. Для танго нужны двое,

– добавил американский президент.

Кроме того, Трамп не исключил введения новых санкций против Кремля в случае отказа Москвы от переговоров. На вопрос журналистов о том, или Путин снова оказался под риском экономических ограничений, президент США ответил утвердительно.

Если я могу избежать войны, введя санкции, или просто будучи собой, или применив очень жесткую тарифную систему, которая станет чрезвычайно дорогой для России, Украины или любого другого, с кем мы имеем дело,

– подчеркнул он.

Что известно о санкциях против России?