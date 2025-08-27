Світової війни не буде, – Трамп не виключив запровадження жорстких санкцій проти Путіна
- Дональд Трамп заявив, що світова війна не відбудеться, але можливе посилення економічної боротьби, яка вдарить по Росії.
- Трамп не виключив запровадження нових санкцій проти Кремля, якщо Москва відмовиться від переговорів, і розглядає інші економічні інструменти тиску.
Дональд Трамп пообіцяв уникнути світової війни та попередив, що економічна боротьба вдарить насамперед по Росії. Він не виключив запровадження додаткових санкцій проти Кремля.
Про це розповідає 24 Канал з посиланням на засідання уряду в Білому домі у вівторок, 26 серпня. Президент США Дональд Трамп заявив, що світ не опиниться на порозі Третьої світової війни, однак може розпочатися економічна війна.
Трамп пояснив, чому світової війни не буде
Американський лідер пояснив, що у Білому домі розглядають нові інструменти тиску – насамперед економічні санкції.
У нас є економічні санкції. Я кажу про економіку, бо ми не хочемо отримати світову війну. Думаю, якби я не переміг на виборах, то Україна вже була б втягнута у світову війну. Зараз цього не станеться,
– заявив Трамп.
Він наголосив, що майбутня "економічна війна" насамперед вдарить по Росії.
Це буде погано. Погано для Росії. І я цього не хочу. Але мушу придивитися, адже Зеленський також не безневинний. Для танго потрібні двоє,
– додав американський президент.
Крім того, Трамп не виключив запровадження нових санкцій проти Кремля у разі відмови Москви від переговорів. На запитання журналістів про те, чи Путін знову опинився під ризиком економічних обмежень, президент США відповів ствердно.
Якщо я можу уникнути війни, запровадивши санкції, або просто будучи собою, або застосувавши дуже жорстку тарифну систему, яка стане надзвичайно дорогою для Росії, України чи будь-кого іншого, з ким ми маємо справу,
– підкреслив він.
Що відомо про санкції проти Росії?
Євросоюз вже ухвалив 18 пакетів санкцій проти Росії через війну в Україні. Головна дипломатка ЄС Кая Каллас назвала останній пакет "найжорстокішим на сьогодні". Він охоплює заходи в енергетичній, фінансовій та торгівельній сферах.
На початку серпня США оголосили про введення додаткових 25% тарифів проти Індії, яка продовжує закуповувати російську нафту. Нові тарифи мали набути чинності з 27 серпня, хоча деякі експерти сумніваються, що погрози Трампа щодо Індії будуть реалізовані.
Вашингтон також попередив Китай про можливість додаткових тарифів за купівлю російської нафти. У Пекіні заявили, що відстоюватимуть незалежність своєї енергетичної політики. У США натомість не поспішають посилювати тиск на Китай і відзначають, що задоволені поточною тарифною угодою з Пекіном.