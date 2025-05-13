Если на этой неделе не будет прогресса: Мерц пригрозил России жесткими санкциями

Европейский Союз готов ввести более жесткие санкции против страны-агрессора России, если на этой неделе не будет достигнут прогресс в прекращении войны в Украине.

Соответствующее заявление сделал канцлер Германии Фридрих Мерц, добавив, что готовится новый пакет санкций. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Санкции против России

Немецкий канцлер выступал на пресс-конференции со своим коллегой из Греции Кириакосом Мицотакисом. Во время выступления он затронул вопрос мирного урегулирования в Украине.

Мы ждем согласия Путина и соглашаемся, что если на этой неделе не будет реального прогресса, мы хотим совместно на европейском уровне работать над значительным усилением санкций,

– заявил Мерц.

"Мы рассмотрим другие сферы, такие как энергетический сектор, а также финансовый рынок", – добавил он.

Мерц указал, что лидеры ЕС договорились с Владимиром Зеленским, что он может принять участие в переговорах с Россией в Стамбуле на этой неделе при условии, что Россия прекратит бомбардировки гражданского населения в Украине.

Канцлер Германии выразил уважение к готовности Зеленского пойти на компромисс, если это поможет достичь перемирия. Мерц добавил, что считает, что "дальнейшие компромиссы и уступки уже не являются разумными".