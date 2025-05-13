Зеленский рассказал на какой пакет санкций против России он ожидает / Фото GettyImages

Недавно европейские лидеры пригрозили России новыми санкциями, если страна-агрессор не согласится на 30-дневное прекращение огня. Их могут ввести уже в этом месяце.