Сообщает 24 Канал со ссылкой на слова президента Украины Владимира Зеленского во время пресс-конференции 13 мая.
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Недавно европейские лидеры пригрозили России новыми санкциями, если страна-агрессор не согласится на 30-дневное прекращение огня. Их могут ввести уже в этом месяце.
Сообщает 24 Канал со ссылкой на слова президента Украины Владимира Зеленского во время пресс-конференции 13 мая.
Смотрите также России не хватает материалов для производства оружия, а Трамп может "закрутить гайки", – The Telegraph