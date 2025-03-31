Трамп угрожает России санкциями, если та не согласится на перемирие: ISW проанализировали ситуацию

Президент США Дональд Трамп заявил о готовности ввести дополнительные санкции против российской нефти и ее покупателей, если Кремль не предпримет шагов к прекращению огня на фронте. В ISW проанализировали ситуацию.

Аналитики Института изучения войны (ISW) отмечают, что Владимир Путин и в дальнейшем пытается манипулировать ситуацией, стремясь навязать свои условия мирного урегулирования. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на ISW.

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Что означает изменение риторики Трампа

Во время телефонного разговора с NBC News 30 марта Трамп заявил, мол, он "злой и разъяренный" на Путина за то, что тот пытается поставить под сомнение легитимность президента Украины Владимира Зеленского. Американский лидер дал понять: если договоренности о прекращении огня или мир не будут достигнуты, Вашингтон введет вторичные санкции на всю нефть, поставляемую из России.

Дословно он предупредил о возможной "25-процентной пошлине на всю нефть, пошлина от 25 до 50 пунктов на всю российскую нефть". Также президент США заявил, что Соединенные Штаты не позволят компаниям или странам, которые покупают российскую нефть, "вести бизнес" у себя. Вашингтон может начать вводить вторичные санкции в течение следующего месяца, если Россия, Украина и США не заключат соглашение о прекращении огня.

Трамп в частности анонсировал разговор с Путиным на этой неделе.

Заявление Трампа прозвучало после того, как 28 марта Путин повторил свой тезис о якобы нелегитимности Зеленского.

В ISW подчеркнули, что Кремль сознательно создает информационную почву для того, чтобы нарушить любое соглашение с Украиной, ведь считает ее власть нелегитимной, а соответственно такой, что не имеет права заключать какие-то соглашения. Россия пытается насадить Украине "дружественное России правительство". Отказываясь от прекращения огня, Кремль выторговывает для себя все больше уступок Западу.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш отклонил инициативу Путина по созданию "временной администрации" в Украине, подчеркнув необходимость уважения к законно избранному украинскому правительству.

Напомним, Дональд Трамп заявил, что возмущен тем, как Путин затягивает мирный процесс. По словам Трампа, он не уверен, что соглашение о прекращении огня не будет подписано именно из-за действий России. Однако, если это будет вина Москвы, он введет дополнительные пошлины на российскую нефть.