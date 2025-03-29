Известные экономисты составили для Трампа идеальный план прекращения войны, – NYT

Президент США Дональд Трамп нуждается в более сильных рычагах влияния, чтобы заставить кремлевского диктатора Путина сесть за стол переговоров и прекратить войну против Украины. Экономисты составили для Трампа план улучшения американской позиции.

Они предлагают накладывать санкции на всех, кто участвует в продаже российских нефти и газа, в любой стране. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The New York Times.

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Как США могут повлиять на Россию

Американские экономисты Гленн Хаббард и Кэтрин Вольфрам в The New York Times предложили механизм, который может "усилить позиции" Вашингтона. Они предлагают ввести санкции против всех, кто участвует в торговле российской нефтью и газом в любой стране. Единственным способом избежать этих ограничений для Москвы была бы уплата специального сбора с каждой поставки.

Этот платеж назывался бы российской универсальной пошлиной. Он начинался бы с низкого уровня и рос с каждой неделей, проходящей без мирного соглашения,

– объясняют авторы.

Если Кремль откажется от уплаты, санкции затронут всех участников транзакции – от владельцев танкеров и страховых компаний до конечных покупателей. Поскольку китайские и индийские компании не хотят рисковать подпасть под американские ограничения, это создаст для России дополнительное давление.

Такой подход принесет США реальную финансовую выгоду, в отличие от соглашения об украинских природных ресурсах. По подсчетам экономистов, сбор в размере 20 долларов за баррель мог бы приносить до 120 миллионов долларов ежедневно.

"Цель состоит в том, чтобы российская нефть продолжала поступать на мировые рынки, но чтобы меньше денег поступало в Кремль. Этот план подорвет способность России продолжать вести войну, а также пополнит государственную казну США. Каждый доллар, собранный Соединенными Штатами, – это доллар, который Россия не сможет потратить на финансирование своей войны", – отмечают экономисты.

По их замыслу, Москва или вынуждена будет договариваться для отмены пошлины, или же США смогут использовать эти средства, в частности, на инициативы Трампа по снижению налогов. Фактически, Россия таким образом компенсировала бы средства, которые были выделены на помощь Украине.

Хаббард и Вольфрам предлагают внести законопроект о таком тарифе на рассмотрение Конгресса, чтобы Трамп мог балансировать между санкционным давлением и сохранением дипломатических каналов с Путиным.