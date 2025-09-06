Среди администрации Дональда Трампа есть "крыло", которое отстаивает жесткие действия против России. Недавно стало понятно, что туда входит еще один влиятельный министр.

Об этом 24 Каналу рассказала политический аналитик, американист Александра Филиппенко. По ее словам, министр финансов США Скотт Бессент довольно жестко высказывается против России. Он поддерживает решительные меры против страны-агрессора.

К теме "Все варианты на столе": Бессент не отвергает санкции против России и называет действия Путина отвратительными

Как США могут надавить на Россию?

Как отметила Филиппенко, до того, как Бессент стал частью администрации Трампа, его позиция в отношении Путина и России не была четко понятной. Впрочем, во время слушаний в Конгрессе, он выразил критические взгляды относительно диктатора и страны-агрессора.

Сейчас Бессент находится на стороне Рубио и тех представителей администрации Трампа, которые действительно хотят надавить на Россию и заставить ее сесть за переговоры. Потому что Путин хочет продолжать войну и убивать еще больше украинцев,

– сказала Филиппенко.

Вероятнее всего, Бессент поддерживает идею усиления санкций против России. Также он должен быть благосклонным к вторичным санкциям против стран, которые торгуют с Россией. Однако есть вопрос, действительно ли Штаты введут эти ограничения.

В этом случае нужно учитывать общую картину, дипломатические усилия и взгляды Трампа. Бессент говорит о вторичных санкциях. Но я не уверен, что мы что-то похожее увидим,

– отметила Филиппенко.

Санкции против России: есть ли прогресс