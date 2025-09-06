Хто в адміністрації Трампа справді хоче натиснути на Росію: що вони можуть зробити
- В адміністрації Дональда Трампа є "крило", яке насправді підтримує жорсткі дії проти Росії.
- Політична аналітикиня, американістка Олександра Філіппенко розповіла про ще одного американського міністра, який підтримує санкції проти Росії.
Серед адміністрації Дональда Трампа є "крило", яке відстоює жорсткі дії проти Росії. Нещодавно стало зрозуміло, що туди входить ще один впливовий міністр.
Про це 24 Каналу розповіла політична аналітикиня, американістка Олександра Філіппенко. За її словами, міністр фінансів США Скотт Бессент доволі жорстко висловлюється проти Росії. Він підтримує рішучі заходи проти країни-агресорки.
Як США можуть натиснути на Росію?
Як наголосила Філіппенко, до того, як Бессент став частиною адміністрації Трампа, його позиція щодо Путіна та Росії не була чітко зрозумілою. Утім, під час слухань в Конгресі, він висловив критичні погляди щодо диктатора та країни-агресорки.
Зараз Бессент перебуває на боці Рубіо і тих представників адміністрації Трампа, які дійсно хочуть натиснути на Росію та змусити її сісти за переговори. Бо Путін хоче продовжувати війну та вбивати ще більше українців,
– сказала Філіппенко.
Найімовірніше, Бессент підтримує ідею посилення санкцій проти Росії. Також він мав би бути прихильним до вторинних санкцій проти країн, які торгують з Росією. Однак є питання, чи дійсно Штати запровадять ці обмеження.
У цьому випадку потрібно враховувати загальну картину, дипломатичні зусилля та погляди Трампа. Бессент говорить про вторинні санкції. Але я не впевнений, що ми щось схоже побачимо,
– зазначила Філіппенко.
Санкції проти Росії: чи є прогрес
- 4 вересня відбулася телефонна розмова між європейськими лідерами та Дональдом Трампом. За даними ЗМІ, атмосфера була досить напруженою. Європейські лідери незадоволені тим, що Трамп так і не запроваджує санкції проти Росії. Натомість президент США не розуміє, чому Європа досі купує російську нафту.
- Раніше Дональд Трамп неодноразово висував ультиматуми Путіну та погрожував рішучими кроками. Але санкції проти Росії він досі не запровадив.
- Нещодавно міністр фінансів США Скотт Бессент оцінив дії Путіна після саміту в Алясці. Російський диктатор розповідав одне, а насправді у "підлий та мерзенний спосіб" посилив бомбардування України. Він вважає, що проти Росії таки запровадять санкції.