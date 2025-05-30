"Испытание на доверие": Макрон призвал США ввести санкции против России

Эммануэль Макрон призвал США ввести новые санкции против России, если та подтвердит свою "неготовность к миру". Президент Франции подчеркнул, что Европа уже готова к усилению санкционного давления.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на BFMTV.

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Макрон призвал США к санкциям

Макрон в рамках турне по Юго-Восточной встретился с лидером Сингапура. Накануне форума он пообщался с журналистами и обсудил Украину.

Так, французский лидер прокомментировал вероятное проведение второго раунда переговоров, которые могут состояться в Стамбуле уже 2 июня, и призвал Россию и США взять на себя ответственность за собственные заявления. В частности, Макрон заявил, что Белый дом должен подтвердить свою приверженность санкциям против Москвы, если Россия не готова к миру.

По словам президента Франция, что это своеобразный "тест на доверие к американцам".

Я говорил с президентом Трампом 48 часов назад, и он выразил свое нетерпение. Теперь вопрос в том, что мы с этим делаем? Мы (европейцы – 24 Канал) готовы,

– заявил Макрон.

В то же время французский президент подчеркнул, что Европа заслуживает доверия, ведь "последовательная, надежная и не меняет собственной позиции". Макрон отметил, что европейские страны и дальше верят в международный порядок, сотрудничество, открытую торговлю и "уважение к правилам".