Владимир Путин вряд ли подчинится ультиматуму, который выдвинул Дональд Трампа, относительно санкций и пошлин, срок действия которого истекает 8 августа. Президент России не намерен следовать этому.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters. Эту информацию изданию сообщили источники близкие к Кремлю.

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Что в России думают об ультиматуме Трампа?

Журналисты отметили, что Дональд Трамп угрожал ввести новые санкции против России и 100% тарифы на страны, которые покупают ее нефть, в частности Индию и Китай, если Владимир Путин не согласится на прекращение огня в войне в Украине.

Три источника, близких к Кремлю, отметили, что решимость Путина продолжать движение вперед обусловлена его "верой в победу России". Также российский диктатор скептически настроен относительно того, что очередные санкции США будут иметь значительное влияние на его страну после последовательных волн экономических санкций в течение 3,5 лет полномасштабной войны.

Два источника отметили, что российский лидер не хочет разгневать Трампа и понимает, что может терять шанс улучшить отношения с Вашингтоном и Западом, но его военные цели в Украине имеют преимущество.

Один из собеседников журналистов сообщил, что Путин лично обеспокоен недавним ухудшением связей с США. Путин все еще надеется, что Россия снова сможет "подружиться с Америкой" и "торговать с Западом", поэтому президент России "обеспокоен раздражением Трампа".

Но учитывая то, что российские войска, несмотря на колоссальные потери, продвигаются на поле боя, Путин не считает, что сейчас время прекращать войну в Украине, сказал один из источников. Он добавил, что ни российский народ, ни армия не поймут российского президента, если "он сейчас остановится".

Интересно, что, по данным источников, Генеральный штаб Вооруженных сил России сообщил Путину, что украинский фронт "распадется через два – три месяца".

Относительно санкций от США, то российские собеседники отметили, что ультиматум Трампа был "болезненным и неприятным", но "не катастрофическим". Один из источников сообщил, что в Москве сложилось ощущение, что американцы "больше ничего не могут нам сделать".

Также, по словам российских чиновников, непонятно, выполнит ли Трамп свой ультиматум. Потому что ранее президент США также "угрожал, а потом бездействовал или менял свое мнение."

Источник также отметил, что трудно представить, что Китай прекратит покупать российскую нефть по указанию Трампа, и что действия главы Белого дома рискуют иметь обратный эффект, приводя к росту цен на нефть.