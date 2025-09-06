6 сентября, 08:22
США и ЕС встретятся обсудить новые санкции против России, – AP
Основні тези
- США и ЕС проведут встречу 8 сентября для согласования новых санкций против России.
- 4 сентября Трамп обвинил европейцев в покупке российской нефти, европейцы готовы создать рабочую группу по санкциям.
Европейские чиновники и представители США проведут встречу в понедельник, 8 сентября. Они согласуют новые шаги экономического давления на Россию, среди которых и дополнительные санкции.
Перед этим министр финансов Скотт Бессент разговаривал с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Associated Press.
Что известно о запланированной встрече США и ЕС?
По данным источника агентства, 5 сентября министр финансов США Скотт Бессент провел разговор с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.
Накануне вице-президент США Джей Ди Вэнс говорил с высокопоставленным чиновником ЕС.
Трамп говорил с европейскими лидерами недавно: что известно
- 4 сентября Трамп провел разговор с европейскими лидерами "коалиции желающих" и Зеленским в видеоформате.
- Bild пишет, что во время телефонного разговора между лидерами стран "Коалиции желающих" и Дональдом Трампом в четверг, 4 сентября, последний обвинил европейцев в покупке российской нефти и таким образом в побочном финансировании агрессии России.
- В контексте санкций европейцы выразили готовность в течение 48 часов направить своих представителей в Вашингтон для создания рабочей группы по санкциям против России.