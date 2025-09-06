Европейские чиновники и представители США проведут встречу в понедельник, 8 сентября. Они согласуют новые шаги экономического давления на Россию, среди которых и дополнительные санкции.

Перед этим министр финансов Скотт Бессент разговаривал с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Associated Press. Смотрите также Зашли в тупик: Трамп и Путин обвиняют Европу в срыве мирных усилий в Украине, – CNN Что известно о запланированной встрече США и ЕС? По данным источника агентства, 5 сентября министр финансов США Скотт Бессент провел разговор с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Накануне вице-президент США Джей Ди Вэнс говорил с высокопоставленным чиновником ЕС. Трамп говорил с европейскими лидерами недавно: что известно 4 сентября Трамп провел разговор с европейскими лидерами "коалиции желающих" и Зеленским в видеоформате.

Bild пишет, что во время телефонного разговора между лидерами стран "Коалиции желающих" и Дональдом Трампом в четверг, 4 сентября, последний обвинил европейцев в покупке российской нефти и таким образом в побочном финансировании агрессии России.

В контексте санкций европейцы выразили готовность в течение 48 часов направить своих представителей в Вашингтон для создания рабочей группы по санкциям против России.