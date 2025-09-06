Європейські урядовці та представники США проведуть зустріч у понеділок, 8 вересня. Вони узгодять нові кроки економічного тиску на Росію, серед яких і додаткові санкції.

Перед цим міністр фінансів Скотт Бессент розмовляв з головою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Associated Press. Дивіться також Зайшли у глухий кут: Трамп і Путін звинувачують Європу у зриві мирних зусиль в Україні, – CNN Що відомо про заплановану зустріч США та ЄС? За даними джерела агентства, 5 вересня міністр фінансів США Скотт Бессент провів розмову з головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. Напередодні віцепрезидент США Джей Ді Венс говорив з високопосадовцем ЄС. Трамп говорив з європейськими лідерами нещодавно: що відомо 4 вересня Трамп провів розмову з європейськими лідерами "коаліції охочих" та Зеленським у відеоформаті.

Bild пише, що під час телефонної розмови між лідерами країн "Коаліції охочих" і Дональдом Трампом у четвер, 4 вересня, останній звинуватив європейців у купівлі російської нафти й таким чином у побічному фінансуванні агресії Росії.

У контексті санкцій європейці висловили готовність протягом 48 годин направити своїх представників до Вашингтона для створення робочої групи щодо санкцій проти Росії.