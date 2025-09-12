Президент США Дональд Трамп в очередной раз заявил, что он снова не доволен Владимиром Путиным. Он добавил, что не уверен, хочет ли российский диктатор делать шаги для мира.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на интервью Трампа для Fox News.

Что сказал Трамп о неготовности Путина к миру?

Владимир Путин постепенно теряет благосклонность президента США. Трамп говорит, что его терпение к Путину "быстро заканчивается". Поэтому американский лидер может применить против России новые санкции. Он также прокомментировал готовность сторон к миру, сомневаясь, что глава Кремля может делать какие-то шаги в этом направлении.

Это удивительно. Когда Путин хотел это сделать, Зеленский не делал. Когда Зеленский хотел это сделать, Путин не делал. Теперь Зеленский хочет это сделать, а Путин – это знак вопроса,

– отметил Дональд Трамп.

Трамп заявил, что его терпение в отношении Путина "быстро заканчивается"

Репортер обратил внимание на возможную реакцию президента США на применение беспилотников по Польше. Трамп заметил, что дроны действительно сбивали на территории страны НАТО.

За последние совершенные Путиным военные преступления и неготовность проводить мирные переговоры американский лидер пригрозил "сильным ударом".

"Это будет сильный удар, связанный с санкциями против банков, а также по нефти и тарифам", – сказал он.

Стоит отметить! Профессор Южного университета Чарлстона Дерин Гердес в комментарии 24 Канала отметил, что Дональд Трамп, вероятно, не осознает манипуляций Путина. Если глава США не услышит соответствующие предупреждения республиканцев, то это влияние диктатора на Трампа может вызвать Третью мировую войну. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

