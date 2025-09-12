Президент США Дональд Трамп вкотре заявив, що він знову не задоволений Володимиром Путіним. Він додав, що не впевнений, чи хоче російський диктатор робити кроки для миру.

Про це пише 24 Канал з посиланням на інтерв'ю Трампа для Fox News.

Дивіться також "Путін завжди йде далі": що може зробити Путін після дронів у Польщі

Що сказав Трамп про неготовність Путіна до миру?

Володимир Путін поступово втрачає прихильність президента США. Трамп каже, що його терпіння до Путіна "швидко закінчується". Відтак американський лідер може застосувати проти Росії нові санкції. Він також прокоментував готовність сторін до миру, сумніваючись, що очільник Кремля може робити якісь кроки в цьому напрямку.

Це дивовижно. Коли Путін хотів це зробити, Зеленський не робив. Коли Зеленський хотів це зробити, Путін не робив. Тепер Зеленський хоче це зробити, а Путін – це знак питання,

– зазначив Дональд Трамп.

Трамп заявив, що його терпіння щодо Путіна «швидко закінчується»

Репортер звернув увагу на можливу реакцію президента США на застосування безпілотників по Польщі. Трамп зауважив, що дрони дійсно збивали на території країни НАТО.

За останні скоєні Путіним воєнні злочини та неготовність проводити мирні переговори американський лідер пригрозив "сильним ударом".

"Це буде сильний удар, пов'язаний із санкціями проти банків, а також щодо нафти та тарифів", – сказав він.

Варто зазначити! Професор Південного університету Чарлстона Дерін Гердес у коментарі 24 Каналу зазначив, що Дональд Трамп, імовірно, не усвідомлює маніпуляцій Путіна. Якщо очільник США не почує відповідні попередження республіканців, то цей вплив диктатора на Трампа може спричинити Третю світову війну. Детальніше про це читайте в нашому матеріалі.

Трамп дедалі розчаровується Путіним: останні новини