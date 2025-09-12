Исполнительный директор центра прикладных политических исследований "Пента" Александр Леонов высказал 24 Каналу мнение, что атака дронов на Польшу была не просто провокацией.

К теме Может быть частью большой стратегии: в NYT прокомментировали атаки России на страны НАТО

Что Россия будет делать дальше?

Леонов рассказал, что многие дроны были разведывательными. Однако Путин всегда идет дальше, если не получает четкого ответа на то, что он делает.

Следующим шагом России может быть тоже будто случайный удар дроном, например, по административному зданию,

– отметил исполнительный директор центра прикладных политических исследований "Пента".

Он продолжил, что вчера, 11 сентября, была годовщина терактов в США. Это был единственный раз, когда было активировано 5 статью НАТО.

Когда 5 статья НАТО может быть активирована еще раз?

По словам исполнительного директора центра прикладных политических исследований "Пента", тогда именно был удар по Пентагону, и то нападение не оставил для Альянса любых вариантов уклониться именно от 5 статьи.

"Если такой удар по странам Балтии, Польше, Финляндии будет, когда прилетит уже по административному зданию или по военному объекту, тогда, очевидно придется активировать 5 статью", – отметил Леонов.

Атака России дронами по Польше: что известно