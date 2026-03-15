Трамп назвал условие, при котором вернет санкции против российской нефти

Президент США Дональд Трамп заявил, что санкции, введенные за время вторжения России в Украину, будут восстановлены, "как только кризис закончится".

Об этом Трамп сказал в телефонном интервью NBC News.

Когда Трамп может восстановить санкции?

Дональд Трамп решил временно ослабить некоторые санкции против российской нефти на фоне резкого роста цен и эскалации на Ближнем Востоке.

Санкции, введены после вторжения России в Украину в 2022 году, вернутся, как только кризис закончится,

– подчеркнул американский лидер.

На вопрос о критике из-за ослабления санкций со стороны иностранных лидеров Трамп не дал прямого ответа, а вместо этого направил свой гнев на президента Украины.

Я удивлен, что Зеленский не хочет заключать соглашение. Скажите Зеленскому, чтобы он заключил соглашение, потому что Путин готов заключить соглашение,

– сказал он.

Во время интервью Трамп подчеркнул, что с Зеленским якобы "гораздо сложнее" заключить сделку.

Напомним,, 13 марта США выдали ограниченную лицензию, которая позволяет другим странам покупать часть российской нефти и нефтепродуктов, уже находящихся в море. Речь идет только о той российской нефти и нефтепродукты, которые были загружены на танкеры до 12 марта.

Это разрешение будет действовать в течение 30 дней.

