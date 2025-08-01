Президент США Дональд Трамп пригрозил Индии введением пошлин из-за ее торговых связей с Россией. Такая риторика может свидетельствовать о намерении Белого дома уже в ближайшее время перейти от заявлений к действиям.

Инвестиционный банкир Сергей Фурса рассказал 24 Каналу, что для российской экономики болезненными являются не столько новые санкции, сколько потеря положительных ожиданий. Он предположил, что такие заявления Трампа могут свидетельствовать о начале нового санкционного этапа.

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Как Трамп давит на Индию из-за российской нефти?

Заявление Трампа о возможных пошлинах прозвучало как сигнал для Индии, которая до сих пор активно покупала российскую нефть. В случае сохранения сотрудничества с Москвой, Дели может оказаться под новым торговым давлением.

Если Индия сохранит торговые отношения с Россией, к 25% пошлинам могут добавиться дополнительные меры,

– отметил инвестиционный банкир.

По словам Сергея Фурсы, Индия уже заявила о готовности заменить поставки из России на нефть из арабских стран. Саудовская Аравия, Эмираты и ОПЕК могут компенсировать объемы.

Чем сейчас живет российская экономика?

Нефть и газ, которые Россия продает сегодня, уже не является основным источником ее бюджета. Кремль до сих пор тратит запасы, накопленные за десятилетия энергетического экспорта.

Сейчас они живут не за счет той нефти, что продают, а за счет запасов от продажи за последние 20–30 лет,

– пояснил Сергей Фурса.

Он отметил, что любые санкции или новые действия США влияют не только финансово, но и психологически. Если меняются ожидания – это уже бьет по экономике.

Что меняют санкции в психологии рынка?

Ухудшение ожиданий – больно для российской экономики, ведь именно они формируют инвестиционное поведение. Новые санкции от США способны разрушить иллюзию безнаказанности.

Экономика – это про ожидания. Санкции эти ожидания меняют и бьют по голове российской экономике,

– отметил Сергей Фурса.

По его словам, последние полгода Россия не сталкивалась с новыми ограничениями, и это создало впечатление стабильности. Заявление Трампа нарушило этот комфорт.