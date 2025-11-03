Тогда санкции теряют смысл: политолог сказал, может ли Трамп ослабить их из-за давления других стран

Санкции США против российских нефтяных компаний "Роснефть" и "Лукойл" должны вступить в силу 21 ноября. Однако уже Болгария и Венгрия рассматривают возможность избежать этих ограничений, ведь существенно зависимы от российских энергоносителей.

Политолог, руководитель Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко рассказал 24 Каналу, могут ли позиции отдельных стран повлиять на Дональда Трампа по ослаблению антироссийских санкций. Также Виктор Орбан обращался к президенту США об отмене для Венгрии ограничения на покупку российской нефти, но получил отказ.

Как США могут поддержать страны Европы, страдающие от санкций?

Болгария также выразила обеспокоенность относительно санкций, ведь в Бургасе расположен мощный нефтяной завод российской компании "Лукойл", который обеспечивает до 80% топлива страны. Поэтому София обратилась в Вашингтон о возможности ослабить ограничения.

В то же время прецедент по освобождению от санкций отдельных компаний уже есть в Германии.

Обратите внимание! США предоставили общую лицензию, что позволяет проводить операции в течение полугода – до 26 апреля 2026 года – немецким компаниям, которые являются "дочками" Роснефти", – Rosneft Deutschland GmbH и RN Refining & Marketing GmbH. За этот период времени Германия должна решить вопрос о собственности.

"То есть санкции были наложены, но Германия получила "зеленый свет", – подчеркнул Чаленко.

Также в США 7 ноября прибудет Виктор Орбан. И хотя Трамп отказал на просьбу Венгрии отменить санкции в отношении нее, но тема, по мнению политолога, не закрыта.

Очевидно, что Венгрия, по словам Чаленко, будет ставить вопрос ребром, что США для нее тоже должны сделать исключение. Вероятно, что Орбан может использовать для этого кейс Болгарии, чтобы прикрыть возможность обхода санкций.

Также Трамп вписался в предвыборную кампанию Орбана. Он расхваливал премьера Венгрии во время мирного саммита в Шарм-эль-Шейхе. Кроме того, заявление о встрече Трампа и Путина в Будапеште, которая не состоялась, была элементом поддержки непосредственно Орбана, рейтинги которого и его партии не позволяют говорить о победе выборах в апреле 2026 года,

– пояснил Игорь Чаленко.

Поэтому в сегодняшней ситуации у Орбана, как предположил политолог, есть шансы выбить себе исключение по санкциям. Однако тогда санкции теряют смысл. Ведь дальше к США обратится Индия, чтобы выбить уменьшение 50% пошлин, которые были введены в августе, именно из-за покупки российской нефти.

Такие действия со стороны определенных стран будут сильно бить по эффективности шагов, которые сделал Трамп. Тогда произойдет эффект домино, который будет трудно остановить.

– подчеркнул он.

В то же время США сегодня могут предложить странам, на которых повлияют санкции, компенсировать необходимые объемы нефти из собственной добычи и транспортировать их в Европу. Это было бы гораздо выгоднее, по его мнению, Соединенным Штатам, чем давать исключения определенным странам Европы.

Он добавил, если есть цель остановить военные действия и завершить активную фазу войны, то никаких весомых уступок для стран вообще не может быть.

Что известно о санкциях США против России?