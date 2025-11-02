Что именно в санкциях против России беспокоит Болгарию?

Также София недовольна из-за популистского недовольства среди населения, пишет 24 Канал со ссылкой на Politico.

На прошлой неделе президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объявил о введении санкций против двух крупнейших нефтяных производителей России – "Роснефти" и "Лукойла". Это побудило несколько стран ЕС, где эти компании ведут деятельность, поспешно искать возможности для получения исключений.

В частности, в Болгарии расположен крупный нефтяной завод "Лукойла" в Бургасе. Он обеспечивает до 80 процентов топлива страны.

Компания исторически имела значительное экономическое влияние на балканское государство, а сам завод ранее связывали с обходными схемами европейских санкций,

Теперь правительство обратилось в Вашингтон с вопросом, как именно подать прошение о продлении срока действия санкций после даты их вступления в силу – 21 ноября. Власти страны обеспокоены тем, что санкции могут заставить нефтеперерабатывающий завод прекратить работу, если банки откажутся иметь с ним дело, что приведет к дефициту топлива и протестам по всей стране.

Важно! В Софии считают, что такая ситуация может привести к коллапсу правительства, что одновременно усилит позиции президента Болгарии Румена Радева – политика, которого некоторые считают пророссийским, и который публично размышлял о создании новой политической партии.

Бывший министр экологии Болгарии Юлиан Попов, старший научный сотрудник аналитического центра Strategic Perspectives, согласился, что правительство "не готово должным образом" и "не имеет резервного плана" на случай выхода "Лукойла" из страны. Поэтому дефицит горючего почти неизбежен, если не будет найдено решение.

Он считает, что правительство должно взять оперативный контроль над заводом, создав "международный комитет" юристов и экспертов, который поможет Софии управлять стратегическим предприятием. Впрочем, эксперты поставили под сомнение утверждение, что если США не предоставят исключение из санкций, то Румен Радев немедленно придет к власти.

Илиян Василев, бывший посол Болгарии в России, который сейчас возглавляет консалтинговую компанию Innovative Energy Solutions, заявил, что речь идет о "тактике запугивания". По его мнению, это попытка избежать быстрой продажи нефтеперерабатывающего завода.

Заметьте! Он отметил, что есть легитимные и серьезные интересы к покупке активов "Лукойла", и паниковать не стоит.

Что еще известно о ситуации по Болгарии?

Правительство Болгарии приняло решение о приостановлении экспорта и поставок нефтепродуктов на фоне санкций США. Об этом пишет БТА.

Таким образом власти страны хотят предотвратить спекуляции ценам. Дело в том, что есть заинтересованные стороны, которые "пытаются прибегнуть к такой практике".

Обратите внимание! Временные ограничения не касаются бензина.

Что еще происходит на фоне санкций?